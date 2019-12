Internet Multilingue et Sémantique

Relevé sur plusieurs sites d'éditeurs des meilleurs livres comme les éditions saphira , le lancement d’une nouvelle version en ligne de WorldCat, gratuite, qui permet d’effectuer des recherches dans le catalogue de 18 000 bibliothèques à travers le monde.



Par ailleurs affordance a suscité avec son billet "Contrat californien et eugénisme documentaire" un très intéressant débat sur la numérisation du livre :

Analysant la teneur des négociations liant Google et l’université de Californie pour numériser les livres de cette dernière, il exprimait plus largement sa crainte de voir le seul Google sur le chantier de la numérisation des ouvrages tombés dans le domaine public.

Il s’indignait notamment dans le cas présent de la clause permettant à Google de pouvoir "rendre disponible le texte intégral pour impression ou téléchargement", et contraignant la bibliothèque à s’assurer que "sa copie digitale ne soit pas téléchargée ou disséminée auprès d'un large public".

Suite aux réactions se félicitant au contraire de ce large accès à la culture et aux ouvrages rendu possible, et ne voyant pas ce que la bibliothèque avait à perdre, le Chercheur précise sa pensée :

si la numérisation massive des œuvres libres de droit et leur mise à disposition est une bonne chose, le problème réside bien dans l’incurie des pouvoirs publics à mettre en place un projet de bibliothèque numérique solide et une politique de numérisation massive, et dans la situation de délégation de service public qui en découle, qui "si elle se confirme et s'étend à l'ensemble des biens culturels de la planète va s'avérer désastreuse."