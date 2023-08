EcoGyzer, une solution éco-conduite utilisable via iPhone

Parce que la protection de l’environnement est l’affaire de tous, les entrepreneurs développent des outils pratiques à même de former les automobilistes à l’éco-conduite. On connaissait l'Appli iphone Knauf pour artisan construction bioclimatique, grâce à la solution EcoGyzer, la société Nomadic Solutions transforme l’iPhone en un outil d’assistance à l’éco-conduite.

EcoGyzer, quand Nomadic Solutions se soucie de l’environnement

Principe écolo rattaché à l’éco-mobilité, l’éco-conduite a pour objectif primordial d’inculquer aux automobilistes le principe de la conduite responsable. De nos jours, l’éco-conduite est même devenue une formation dispensée en vue de l’obtention du permis de conduire. Grâce à l’éco-conduite, les automobilistes économisent d’avantage de carburant (jusqu’à 15%), voient les risques d’accidents réduits de 10 à 15% environ, limitent l’émission de CO2 dans l’atmosphère et rendent leur voiture moins encline à l’usure.

Pour la promotion de l’éco-conduite, la firme Nomadic Solutions a développé la solution d’éco-conduite EcoGyzer en 2009. Cette solution éco-conduite est destinée aux chauffeurs, aux moniteurs d’auto-école, aux assureurs et même aux entreprises de terrassement … Ce panel d’outils d’éco-conduite est déjà disponible sous forme d’éléments à télécharger sur les Smartphones à environnement Windows depuis 2009. Pour que ce comportement écolo suscite davantage l’intérêt des conducteurs, la firme a récemment créé une version gratuite d’EcoGyzer, à télécharger sur l’iPhone.

EcoGyzer, une assistance éco-conduite fiable

EcoGyzer est une solution éco-conduite facile à intégrer sur l’iPhone. L’iPhone 3G et l’iPhone 4 sont les produits de la firme à la pomme Apple compatibles avec l’utilitaire éco-conduite EcoGyzer. Cette solution gratuite est tout d’abord à télécharger sur Appstore. L’installation effectuée, intégrez les paramètres de votre véhicule sur votre iPhone pourvu de GPS. Lorsque vous roulez, la solution EcoGyzer incluse dans votre iPhone analyse le trajet de la voiture. Il vous livre par la suite des informations utiles afin de vous permettre d’effectuer une conduite responsable.

Comme fonctionnalités, la version gratuite d’EcoGyzer, à télécharger sur des iPhone pourvus de GPS, intègre un paramètre de contrôle de la vitesse, une meilleure gérance de l’accélération et du freinage, une indication de la consommation de carburant, une indication de la distance parcourue en kilomètre et, surtout, des conseils sur la conduite. La solution EcoGyzer reste cependant une solution éco-conduite fonctionnelle. La société Nomadic Solutions encourage les conducteurs à suivre une formation en éco-conduite malgré la possession de cet outil. Par ailleurs, la firme promet encore la sortie d’une version de la solution EcoGyzer plus complète dès la fin de l’année 2023.