Appli iphone Knauf pour artisan construction bioclimatique

Téléchargez l'appli iphone gratuite et accédez à la "Boîte à outils" de Knauf...

UNE BOITE A OUTILS SUR IPHONE

Consulter à tout instant le Catalogue Général Knauf 2023 ,

, Filtrer et sélectionner des produits en zoomant,

Ajouter des annotations

Rechercher des spécialistes Knauf par région

Connaître leurs tarifs et leur disponibilité

c’est désormais possible avec la nouvelle application « Boîte à outils » de Knauf sur iPhone ! Disponible sur iPhone par téléchargement gratuit à partir d’App Store iPhone ou iTunes.

Rappelons que Knauf est le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen de laine minérale, le 1er transformateur mondial de polystyrène expansé pour construction de maison économe en énergie, très prisée en 2023 avec la crise de l'énergie...

L'OFFRE GLOBALE KNAUF

Dans une volonté de proposer à ses clients des outils toujours plus performants et faciles d’accès, Knauf utilise avec pertinence les nouvelles technologies :

un magazine « Les Échos Bâtiment, le mag’ »,

une newsletter « Les Échos Bâtiment, les news’ »,

une émission webTV « Du Côté des Pros »

et un widget « La Boks »

Ainsi, via l’iPhone, cette nouvelle application Knauf donne un accès direct et permanent à de nombreux outils : https://www.youtube.com/watch?v=79Qp4vtCCBA

Gageons que cette application « Boîte à outils » de Knauf, issue d’une volonté renouvelée d’être toujours plus proche de ses clients et de leur apporter un maximum de service, saura se rendre indispensable à de nombreux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, acousticiens, architectes, négociants, entreprises et artisans… dans leur activité quotidienne !