Ecommerce : vendre Efficacement sur le web – la photo des produits

Vendre Efficacement sur le web – la photo des produits d'une boutique d'e-commerce



De plus en plus concurrentiel, le marché de l’e-commerce pousse à l’exigence. Le service de formation à la création de boutique d'e-commerce à Perpignan 66 , vous propose au travers d’une série d’articles des outils, des méthodes et des conseils efficaces pour dynamiser vos offres, valoriser vos points forts dans la jungle de la vente en ligne en s’impregnant des bonnes pratiques et usages du web.

Le visuel au service du produit.

Internet est le média de l’image par excellence. Impossible d’y éditer du contenu sans une illustration convaincante et explicite. C’est d’autant plus vrai dans le e-commerce; L’image y prend une place essentielle et vaut souvent mieux qu’un long discours (pour reprendre la célèbre formule). On sait que l’internaute est volatile, qu’il passe vite d’un site à un autre, il faut donc capter son attention et l’image est le moyen idéal pour l’inciter à rester un peu plus.

Mais pas n’importe quelle image! Il y a des codes à respecter pour mettre en valeur un produit et optimiser son pouvoir d’attraction. Vous y passerez un peu de temps et/ou un peu de budget mais l’investissement peut s’avérer payant.

Une belle photo fait mieux vendre

La qualité de la prise de vue est vitale. Il faut qu’elle soit nette, justement éclairée, bien cadrée et doit représenter fidélement le produit. Plusieurs choix s’offrent à vous: La photo d’un produit sur fond uni, voir détouré sur fond blanc, idéale pour un produit packagé ou la mise en situation pour définir en une seule image comment s’utilise un produit, à quoi il sert, etc.

Prenons un économe pour légumes. Quels est, selon vous, la photo qui «parle» le mieux ? Celle où il est posé sur fond blanc ou celle où il est dans la main de son propriétaire en train d’enlever la peau d’une carotte ? La deuxième me direz-vous !



Plusieurs belles photos font mieux vendre

Pourquoi se contenter d’une seule photo. Après tout, internet permet de proposer à l’utilisateur de visionner sous tous les angles et dans toutes les situations. Alors allez-y, multipliez les prises de vue. Elles permettent au consommateur de voir sous toutes les coutures un produit sans l’avoir forcément dans les mains et de se faire une vraie idée sur la qualité votre offre.

Une règle à ne pas oublier. Plus un produit est cher, plus il faudra de photos!

Effectivement, plus votre produit sera haut-de-gamme plus le consommateur voudra s’assurer de la qualité du produit. Là il ne faudra pas lésiner et multiplier les prises de vue qui visent à mettre en avant tous les points forts. Plus que jamais, la qualité de la photo sera primordiale