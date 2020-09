Obtenir des backlinks pour son référencement

Avant d’entrer dans les différentes stratégies, nous allons voir comment est construit un lien et comment il faut le structurer pour qu’il soit de qualité. Ce petit paragraphe ne concerne évidemment que les débutants, les autres peuvent passer à la suite !

Structure d’un Backlink

Il vous faut d’abord connaître l’url (l’adresse) de la page vers laquelle vous souhaitez faire un lien. Ça peut être votre page d’accueil ou bien n’importe quelle autre page de votre site à laquelle vous souhaitez offrir un peu de poids et donc de visibilité dans les résultats des moteurs de recherche. Pour déterminer votre url vous pouvez tout simplement faire un copier-coller de la barre d’adresse de votre navigateur vers le bloc notes.

Il existe plusieurs manière de créer un lien : parfois un éditeur vous assiste dans la saisie de liens et vous n’avez qu’a coller l’url de la page vers laquelle vous souhaitez un backlink. C’est notamment le cas des commentaires sur les blogs. Dans les autres cas, vous serez obligés de fournir un lien html. La structure d’un lien html est la suivante : seo no pain no gain

<a href=”http://www.mon-site.com” title=”Mots et/ou expressions clés” target=”_blank”>1 mot ou 1 expression clé</a>

href : c’est l’url de la page vers laquelle vous souhaitez faire pointer le lien.

title : c’est ce qui décrit le lien. Vous pouvez y inclure des mots et expressions clés mais il doivent être cohérents avec le contenu de la page pointée par ce lien. Si par exemple la page en question parle de la plantation des tomates et que dans title vous mettez “construction de maisons” ça ne peut que vous desservir.

target : cet attribut permet de préciser à quel endroit on souhaite que le lien soit ouvert. Si vous n’en mettez pas, le lien ouvre la page pointée en remplacement de la page que vous étiez en train de consulter. “_blank” précise que la page doit s’ouvrir dans un nouvel onglet.

Il vous faut également penser à l’ancre du lien : c’est le texte sur lequel on clique, le texte visible à la place de l’url. Cette ancre est très importante et doit être choisie avec soin dans la mesure du possible. Si par exemple vous souhaitez référencer un site de peinture à l’huile, vous pourrez utiliser le mot “peinture” comme ancre pour un certain nombre de backlinks, puis l’expression “peinture à l’huile” pour d’autres liens et enfin le mot “peintre” sur d’autres encore. Il faut diversifier vos ancres en prenant soin de choisir les mots ou expressions clés pour lesquelles vous souhaitez améliorer le positionnement de la page concernée dans les résultats des moteurs de recherche.