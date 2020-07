La technologie numérique connectée pour la piscine

Avec les technologies numériques (smartphones, internet, wifi, PC) le propriétaire d'une piscine est aujourd'hui libéré de la contrainte de surveillance de la qualité de l’eau : des alarmes visuelles (et sonores déconnectables) pré-règlées d’usine (reparamétrables à volonté) alertent les utilisateurs de l’approche d’une valeur limite d’un des paramètres de piscine (température de l'eau/air, pH, indice UV etc.)



Ainsi le responsable de la piscine contrôle, en un clin d’œil avec son smartphone ou depuis son PC, la pureté de l'eau et la famille s’informe des conditions de baignade. Parmi ces technologies numériques pour piscine on peut citer Blue-Box piscine ou encore l'analyseur d'eau connecté Flipr start ...

Le relais radio d'un assistant de piscine connectée

De taille modeste (moins de 10 cm de hauteur), aux couleurs du jardin (terre cuite et vert), il possède un support permettant de le fixer sur toute paroi verticale (mur, clôture, arbre, piquet). Sa partie inférieure en forme de pot permet également de l'intégrer à toute plantation (jardinière...). Il capte l'indice UV et la température extérieure. En servant de relais radio entre le boîtier immergé (bassin) et l'afficheur déporté (maison), il permet de s'adapter à tous les dénivelés de terrain. Sa portée moyenne est de 100 mètres (selon relief).

Caractéristiques Techniques d'un analyseur de piscine connecté :