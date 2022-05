Logiciel d'architecte et rénovation Homestyler au banc d’essai

Ce logiciel de modélisation de maison et architectures, est gratuit et accessible en ligne. Je n’ai pas eu besoin de télécharger quoi que ce soit sur mon ordinateur.

Accessibilité moyenne

Dans ce logiciel, il n’y a pas d’étapes à suivre. Chacun fait comme il veut mais du coup, ce n’est pas très intuitif au départ.

Le glisser/déposer d’objet (canapé, mobilier, dressing, etc.) depuis le catalogue est possible mais uniquement en 2D.

Une barre de recherche pour accéder aux produits du catalogue est très utile (image 2).

La création d’un étage de maison n’est pas une fonction facile à trouver par contre



J’ai utilisé homestyler pour savoir comment agencer mes meubles dans mon salon et tester la peinture que je voulais utiliser sur mes murs. Il est utilisé en rénovation par un artisan salle de bain Ariege de mes connaissances. Et d'autres entrerpises de rénovation l'utilisent : la Maison des travaux de Montpellier, iIlico travaux Toulouse...



Mon avis sur ce logiciel de modélisation de maison et travaux :

Effectivement la recherche d’objet (porte, fenêtre, étagère, canapé, etc.) est très lente. De plus les objets proposés par défaut sont un peu veillos pour une maison contemporaine. Un style plus neutre et moderne permettrait d’avoir un rendu par défaut plus proche de la réalité.

https://www.homestyler.com/?lang=fr_FR



Il serait intéressant de pouvoir avoir des objets par défaut et de leur donner la couleur que l’on souhaite. Le choix de mobilier est vraiment trop limité.

Il est vraiment dommage de ne pas pouvoir ajouter des meubles dans la vue 3D. Par contre la colorisation des murs en 3D pour la peinture ou de la façade, c’est super !

J’ai bien mis 1h pour agencer l’ensemble de mon salon/cuisine/salle de bain.

Merci pour cette revue des applis 3D, il y en a bien besoin!